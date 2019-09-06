Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан прокомментировал возможность заявления футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина сыграть в чемпионате России уже в этом месяце.

По словам Чебана в интервью «Р-Спорту», решение о регистрации футболиста-профессионала для участия в соревнованиях вне регистрационного периода принимается комитетом по статусу игроков РФС. Каждый конкретный случай рассматривается комитетом в отдельности по заявлению профессионального футбольного клуба, который хочет заявить игрока после заключения трудового договора.

Также Чебан добавил, что комитет принимает решение о регистрации футболиста-профессионала вне регистрационного периода с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований.

Напомним, сегодня, 6 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области.