На автодроме «Монца» стартовала вторая свободная практика 14-го этапа серии Гран-при чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» — Гран-при Италии.

Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Nevasport.

По итогам первой тренировки уикенда лучший результат показал французский пилот «Феррари» Шарль Леклер, он проехал двадцать кругов, лучший из которых — 1:27,905.

Вторым стал Карлос Сайнс из «Макларена», тройку замкнул его партнер по команде Ландо Норрис. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал с шестым результатом. Он проехал круг на две секунды медленнее, чем Леклер.

Завтра, 7 сентября, состоится третья свободная практика, а затем пройдет квалификация перед итоговой гонкой.

Главная гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье, 8 сентября, начало запланировано на 16:10 по московскому времени.