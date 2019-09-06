Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предположил, что Россия могла бы провести Олимпиаду совместно с Белоруссией.

Слова Лукашенко цитирует белорусский портал Sputnik.by. «Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести», — заявил президент Белоруссии, отметив, что спортивные объекты республики готовы к проведению Олимпийских игр.

«Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду», — отметил Лукашенко, добавив, что у России и Украины есть объекты для соревнований такого уровня, которых не хватает Белоруссии.

Напомним, на территории бывших республик СССР после распада Союза Олимпиада проводилась лишь однажды: в 2014 году Зимние Олимпийские игры принял Сочи.