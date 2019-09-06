Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят высказался о своем особом отношении к Италии, в которой в этот уикенд проходит очередной этап Гран-при «Формулы-1». Слова Квята цитирует портал Motorsport.com.

Квят заявил, что когда он приземляется в аэропорту в Италии, у него возникает ощущение, что он едет домой. «Могу ли я сказать, что у меня два домашних Гран-при? Да, я подтверждаю это», — отметил спортсмен.

«В этой стране я знаю всё, я могу без проблем говорить на итальянском, знаю много людей, знаю, как всё работает, как вести себя в магазинах, ресторанах, как сделать, чтобы тебя не обманули таксисты», — рассказал Квят, добавив, что прожил в Италии десять лет и даже местный язык стал для него почти родным.

Итоговая гонка на автодроме «Монца» в рамках Гран-при Италии пройдет в воскресенье, 8 сентября.