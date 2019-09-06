Контрольные прокаты фигуристов основного и резервного составов сборной России состоятся в московском дворце спорта «Лужники». В субботу спортсмены покажут короткие программы.

Программа начнется с танцевальных пар, которые в 15:00 мск покажут ритм-танцы. В 16:00 мск подключатся одиночники, в 16:45 мск — спортивные пары. В 17:40 начнется самое интересное — сражение фигуристок.

В основном составе российской сборной числятся Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, а также трио вчерашних юниорок Тутберидзе — Анна Щебракова, Александра Трусова и Алена Косторная. Мужской состав представлен Дмитрием Алиевым, Михаилом Колядой, Андреем Лазукиным, Александром Самариным и Романом Савосиным.

В парах свое мастерство покажут Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталья Забияко/Александр Энберт, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Евгения Тараосва и Владимир Морозов сейчас тренируются в США, поэтому есть вероятность не увидеть их на контрольных прокатах.

В танцах на льду в основной состав сборной вошли Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Виктория Синицына/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин и Александра Степанова/Иван Букин.