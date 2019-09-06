Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, насколько страшно ей исполнять четверные прыжки и как часто они у нее получаются.

В интервью Первому каналу Трусова рассказала, что ей не страшно исполнять четверной прыжок. «На один оборот больше, чем тройной. Для меня страшнее на горках кататься», — сказала спортсменка, отметив, что в новом сезоне хочет чисто катать свои программы с четверными.

«Бывают дни – вообще не получается, бывает – получается хорошо. Расстраиваюсь, но на следующий день уже все нормально», — рассказала фигуристка.

В эти выходные Александра Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве. Выступления пройдут 7 и 8 сентября во дворце «Мегаспорт». В первый день фигуристы покажут короткую программу, во второй день — произвольную.