В латвийской Риге продолжается третий этап серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию, в рамках которого стартовала произвольная программа девушек.

Соревнования начались в 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Российскую команду представляют две спортсменки, обе тренируются в группе Этери Тутберидзе — это Дарья Усачева и Майя Хромых. Фигуристки лидируют после короткой программы: Усачева идет на первом месте, Хромых — на втором.

За свой прокат Усачева получила 69,04 балла. Фигуристка исполнила обязательные двойной аксель и тройной риттбергер, а также каскад из тройных флипа и тулупа. Хромых набрала 68,93 балла. Спортсменка включила в свой прокат каскад из тройных лутца и тулупа.

На третьем месте расположилась представительница Южной Кореии Хайн Ли, набравшая 66,93 балла.