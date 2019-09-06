Испанский гранд Рафаэль Надаль и дерзкий итальянец Маттео Берреттини встретятся в полуфинале US Open. Ориентировочное время начала теннисного матча — 00:30 мск.

В четвертьфинале Надаль обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана со счетом 6:4, 7:5, 6:2. На счету Надаля пять подач навылет, также он всего один раз ошибся на подаче. За весь матч Надаль имел 14 брейк-пойнтов, однако реализовал из них только восемь.

Берреттини в четвертьфинале встречался с французом Гаэлем Монфисом и одержал победу в пяти сетах со счётом 6:3, 3:6, 2:6, 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 3 часа 56 минут, за это время Берреттини пятнадцать раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из семнадцати.

Победитель встречи будет играть в финале либо с Даниилом Медведевым, либо с Григором Димитровым.