Пресс-служба сборной России назвала цвет экипировки, в которой команда выйдет на поле в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против Шотландии.

Как сообщается в Twitter национальной сборной, российская команда сыграет в белой форме, голкипер будет выступать в желтом свитере. Отмечается, что сборная Шотландии проведет матч в синей форме.

Напомним, сборная России по футболу в пятницу сыграет с Шотландией в рамках отбора на чемпионат Европы-2020 года. Матч начнется в 21:45 мск. Прямая трансляция доступна здесь.

После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе под буквой I, отставая от Бельгии на три очка. Подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино.