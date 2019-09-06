Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко рассказал о планах Лиги ввести аренду игроков.

По словам Чернышенко, в КХЛ видят все сомнительные переходы, в организацию попадали документы, которые говорили, что институт скрытой аренды существует, хоть он и был запрещен. Функционер считает, что гоняться за всеми бессмысленно, и потому нужны четкие правила – срок аренды, число игроков в аренде.

Чернышенко добавил, что на следующем заседании эти вопросы будут вынесены, и легальная аренда будет.

«Рассматривали вопрос о поле заработной платы. С сезона-2020/21 нам поручено разработать регламент с изменяемым полом заработной платы. Через сезон он будет составлять 30% от потолка. А затем пол будет постепенно подпирать потолок. Чтобы возможности клуба выравнивались», — сказал Чернышенко, слова которого приводит Sport24.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига внесла поправки в регламент, согласно которым клубы больше не смогут расторгать контракты с игроками, сохраняя при этом на них права. В новой версии регламента Лиги в статью 8 «Ограниченно свободный агент» добавили девятый пункт, который запрещает расторгать контракт с ограниченно свободными агентами по соглашению сторон, сохраняя при этом них права.