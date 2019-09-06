Сборная России имеет отличную возможность в ближайшие три дня решить многие проблемы. При удачном исходе сегодняшнего матча в Шотландии и игры 9-го сентября с Казахстаном команда Станислава Черчесова сделает серьезную заявку на то, чтобы сыграть групповой турнир Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Своих ближайших соперников сборная России опережает на три очка. Расстояние одной победы. Это означает, что проигрывать нельзя — в этом случае многое в группе I завертится заново.

На данном этапе Черчесов максимально стабилизирует состав, отказываясь от услуг тех новичков, кто мог бы помочь (Чалов, Соболев, Максименко). Прагматичный тренер давно знает про себя старт на эти две игры, поэтому уступает этих игроков молодежке, которой «тоже нужно». К тому же, национальной сборной попросту некогда наиграть какие-то новые варианты — не потерять бы то, что уже нащупано.

Состав на поле в Глазго, в общем, понятен. Интригой может быть, разве что, конкуренция между Федором Кудряшовым и Юрием Жирковым на позиции левого защитника. В этой связи Черчесов может даже соблазниться на схему с тремя защитниками, чтобы привлечь сразу обоих.

Однако велики шансы, что в Шотландии сыграет состав, который максимально напоминает выбор в матчах с Казахстаном и Кипром. В воротах Гильерме — поводов менять себя он не давал. Два центральных защитника — Джикия и Семенов. Справа — звездный Мариу Фернандес, слева — более оборонительный Кудряшов, тем более, что Жиркова может и не хватить на весь матч.

В центре поля выйдет связка опорных хавбеков — Магомед Оздоев и Роман Зобнин. Над ними сыграет Александр Головин. На крыльях атаки расположатся Алексей Ионов и Денис Черышев. Единственный форвард — это капитан Артем Дзюба.

Со скамейки у сборной России имеются хорошие варианты — есть Антон Миранчук, Ерохин, Ахметов, Баринов, а в случае чего, и Смолов. А также Жирков, если он останется в этом матче на лавке.

Сборной России нужно сыграть в саму себя и не дать развернуться шотландцам на флангах, где их британская манера особо напориста в домашних матчах.

Состав сборной России в матче с Шотландией (версия Nevasport): Гильерме — Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов — Ионов, Оздоев, Зобнин, Головин, Черышев — Дзюба