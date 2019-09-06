Российская пара Елизаветы Худайбердиевой и Андрея Филатова оказалась лучшей по итогам ритм-танца на этапе Гран-при среди юниоров в Риге. Судьи оценили танцоров, выступавших под «City of stars» из известного фильма-мюзикла «Ла-Ла-Лэнд», в 65,13 балла.

Отметим, в межсезонье Елизавета Худайбердиева сменила партнера. Из-за разных целей в спорте она рассталась с Никитой Назаровым.

Вторая российская пара — Софья тютюнина и Александр Шустицкий стали четвертыми с результатом в 60,82 балла.

На предыдущем этапе в Лэйк-Плэсиде Диана Дэвис и Глеб Смолкин завоевали серебро в танцах на льду.

Сегодня также покажут свои произвольные программы девушки. Россию представляют Дарья Усачева и Майя Хромых.