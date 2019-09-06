Стал известен состав СКА на матч с «Автомобилистом»

Тренерский штаб петербургского СКА огласил состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против екатеринбургского «Автомобилиста».
Место в воротах армейцев займет голкипер Петр Кочетков, запасным вратарем будет Алексей Мельничук.
Первое звено: Владимир Ткачев — Йори Лехтеря — Сергей Плотников, Роман Рукавишников — Давид Рундблад.
Второе звено: Наиль Якупов — Йоонас Кемппайнен — Алелксандр Барабанов, Артем Зуб — Ярослав Дыбленко.
Третье звено: Дмитрий Кагарлицкий — Алексей Бывальцев — Максим Карпов, Андрей Зубарев — Артем Земченок.
Четвертое звено: Олег Ли — Илья Каблуков — Евгений Кетов — Василий Подколзин, Данила Галенюк.
Матч будет проходить сегодня, 6 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени. В первой встрече сезона армейцы обыграли магнитогорский «Металлург» со счётом 3:1, затем в овертайме одержали победу над «Трактором» — 4:3.
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