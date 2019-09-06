КХЛ нынче богата на перемены. Одна из таких — официальное разрешение института аренд. Теперь любая команда может на время взять хоккеиста из другой команды, заплатив определенную сумму.

По сути, лига официально разрешила то, чем занимались и так. Это называлось «скрытой арендой». Гранды КХЛ обменивали хоккеистов не денежные компенсации. Затем через какое-то время игрок, если проявлял себя в новом клубе, возвращался назад — денежная сумма наверняка (официальных данных нет) оставалась неизменной.

Теперь тот же СКА, для которого разрешение аренды — отличная новость, сможет совершенно свободно одалживать игроков своей системы, не имеющих шансы пробиться в состав армейского клуба.

Для клубов, имеющих широкий ростер состава, это великолепно. Впрочем, от данного решения выигрывают и те клубы, которым нужны хоккеисты. Теперь, если игрок не попадает в состав своей команды, но имеет талант, а значит необходимость иметь игровую практику, его просто отдают в аренду. И не занимаются изобразительным искусством скрытых аренд.

Решение КХЛ очень точно прокомментировал председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов. «У юристов есть такое мнение, что самый крепкий и сильный закон — это легализованный в законе обычай. А скрытую аренду можно назвать обычаем КХЛ. Бороться с этим бессмысленно».

Как отметил Крылов, скрытая аренда — это обычай. Бороться с ним и вправду было бессмысленно, как бороться с пьянкой. Но если предотвратить пьянку нельзя, значит нужно ее возглавить.