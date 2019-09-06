Официальный сайт УЕФА опубликовал имена бригады арбитров, которая рассудит встречу отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана.

Главным судьей встречи стал черногорец Никола Дабанович. Линейными арбитрами будут работать его соотечественники Милован Джукич и Йовица Татар. Четвертым судьей назначен Милован Милачич.

Матч Россия — Казахстан состоится 9 сентября в Калининграде.

Напомним, сборная России по футболу в пятницу сыграет с Шотландией в рамках отбора на чемпионат Европы-2020 года. Матч начнется в 21:45 мск. Прямая трансляция доступна здесь.

После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе под буквой I, отставая от Бельгии на три очка. Подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино.