Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 18:15,  6 сентября 2019
Футбол
13

Мамаев соорудил иконостас и подарил его СИЗО

Мамаев соорудил иконостас и подарил его СИЗО
Павел Мамаев. Фото: Википедия

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о необычном занятии своего клиента в СИЗО.

По словам Бушманова, Мамаев регулярно посещал службы храма изолятора. Адвокат отметил, что футболист соорудил вместе с сокамерником в камере большой иконостас на 20 икон, который передал в дар СИЗО «Бутырка».

«Мамаев в СИЗО постоянно посещал спортзал, выступил одним из инициаторов, организаторов и активных участников спортивного мероприятия на территории изолятора 14 февраля этого года, за что был поощрен благодарностью учреждения», — добавил Бушманов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня, 6 сентября, Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области.

Ранее стало известно, что ФСИН России дал положительную характеристику Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, поскольку они активно себя проявили, отметились пропагандой физической культуры и здорового образа жизни, а число заключенных в колонии, занимающихся спортом, увеличилось.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров