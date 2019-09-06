Мамаев соорудил иконостас и подарил его СИЗО

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о необычном занятии своего клиента в СИЗО.

По словам Бушманова, Мамаев регулярно посещал службы храма изолятора. Адвокат отметил, что футболист соорудил вместе с сокамерником в камере большой иконостас на 20 икон, который передал в дар СИЗО «Бутырка».

«Мамаев в СИЗО постоянно посещал спортзал, выступил одним из инициаторов, организаторов и активных участников спортивного мероприятия на территории изолятора 14 февраля этого года, за что был поощрен благодарностью учреждения», — добавил Бушманов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».