В субботу состоится главный поединок года в промоушне. В рамках турнира UFC 242 состоится бой в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедов и Дастином Порье.

Бой произойдет на Арене в Абу-Даби вместимостью в 13 тысяч зрителей — специально построенной к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.

Начала турнира – в 18 часов по Москве. Главный бой между Хабибом и Порье состоится примерно в 23:00. Прямая трансляция будет на Первом канале (начало в 21.00).

У Хабиба нет поражений в профессиональной карьере — его рекорд 27 побед в 27 поединках, из них десять он одержал в промоушене UFC. Последний бой Нурмагомедов провел чуть меньше года назад, победив Конора Макгрегора. У Порье 31 бой в карьеры и пять поражений.