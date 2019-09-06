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  • 18:14,  6 сентября 2019
Криминал
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Протасовицкому не сказали, что Кокорина и Мамаева отпустят по УДО

Кокорин, Мамаев
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: https://www.instagram.com/kokorin9

Адвокат друга Александра Кокорина и Павла Мамаева Александра Протасовицкого Татьяна Прилико рассказала, что он пока не знает об УДО своих товарищей.

По словам Прилипко, на сегодняшний день он еще не в курсе.

«Саша узнает об этом завтра, потому что к нему поехали родители», – сказала Прилипко, слова которой приводит «Р-Спорт».

Напомним, Протасовицкий вместе с братьями Кокориными и Павлом Мамаевым является фигурантом уголовного дела, за которое все они получили тюремные сроки. Футболисты и младший Кокорин были этапированы в колонию Белгородской области, Протасовицкий отбывает наказание в Брянской области.

Сегодня, 6 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области.

Ранее стало известно, что ФСИН России дал положительную характеристику Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, поскольку они активно себя проявили, отметились пропагандой физической культуры и здорового образа жизни, а число заключенных в колонии, занимающихся спортом, увеличилось.

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