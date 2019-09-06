Протасовицкому не сказали, что Кокорина и Мамаева отпустят по УДО

Адвокат друга Александра Кокорина и Павла Мамаева Александра Протасовицкого Татьяна Прилико рассказала, что он пока не знает об УДО своих товарищей.

По словам Прилипко, на сегодняшний день он еще не в курсе.

«Саша узнает об этом завтра, потому что к нему поехали родители», – сказала Прилипко, слова которой приводит «Р-Спорт».

Напомним, Протасовицкий вместе с братьями Кокориными и Павлом Мамаевым является фигурантом уголовного дела, за которое все они получили тюремные сроки. Футболисты и младший Кокорин были этапированы в колонию Белгородской области, Протасовицкий отбывает наказание в Брянской области.

Сегодня, 6 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области.