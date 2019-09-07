В субботу состоится финале открытого чемпионата США — 37-летняя американка Серена Уильямс сыграет против 19-летней канадки Бьянке Андрееску.

Уильямс в полуфинале обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 11 минут. Уильямс сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести.

Андрееску попала в финал своего дебютного US Open, обыграв швейцарку Белинду Бенчич (7:6 (3), 7:5).

У Бьянки по итогам вышло семь эйсов, четыре брейка из семи и девять двойных ошибок.

В мужском разряде за выход в финал сыграют Даниил Медведев и Григор Димитров, Рафаэль Надаль и Маттео Берреттини.