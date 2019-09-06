Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о переходе к Этери Тутберидзе и обучении четверным прыжкам.

«Переломной точкой было, когда я перешла к Этери Георгиевне, потому что до этого было больше как развлечение, а потом, когда приняли решение перейти, действительно поняли, что это не просто так, что это то, чем я хочу и люблю заниматься.

Сейчас начинаю прыгать четверные уже, намного больше девочек. Мы начали это пробовать давно: еще когда почти никто не прыгал, уже тогда тренеры смотрели в будущее и понимали, что это будет. Важно, чтобы мы понимали, что это норма, а не что-то за гранью, чего надо бояться. Это такой же прыжок, мы это можем делать. Поначалу казалось невозможным, потом кажется очень тяжело, потом натренировал, и кажется, что в принципе все возможно. Если ты хочешь победить, то ты больше работаешь, учишь что-то новое. На самом деле, все потому, что мне это нравится», — сказала Щербакова, слова которой приводит «Первый канал».

Ранее стало известно, что Щербакова, Туктамышева и Лазукин выступят на Lombardia Trophy. Турнир будет проходить в период с 13 по 19 сентября в Бергамо.