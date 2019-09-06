Сборная России по боксу прибыла в Екатеринбург на чемпионат мира, который начнется 9 сентября.

По словам главного тренера сборной Виктора Фархутдинова, сбор прошел на высшем уровне, все были довольны. Он отметит, что для команды были созданы все условия — стояли семь рингов, был отдельный зал со снарядами, питание и проживание были на высшем уровне. Тренер поблагодарил за это генерального серкетаря Федерации бокса России Умара Кремлева. Фархутдинов добавил, что на сбор были приглашены все личные тренеры, и они приехали и в Екатеринбург.

«Думаю, наша сборная готова к чемпионату мира. У нас хорошая команда, мы ей довольны. Состав сборной определен правильно, у нас будут выступать сильнейшие ребята. Хотя на чемпионат мира приедут все сильнейшие. Расслабляться ни в коем случае нельзя», — сказал главный тренер, слова которого приводит Федерация бокса России.

Отметим, жеребьевка и церемония открытия чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге пройдут 8 сентября, а соревнования стартуют 9 числа.