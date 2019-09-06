Футбольный блогер и журналист Василий Уткин поделился ожиданиями от матча сборной России против Шотландии.

По словам Уткина, матч Шотландия – Россия должен быть в первую очередь боевым. Он считает, что у шотландцев появились некоторые шансы побороться за второе место, но шансов не будет, если они не смогут дома обыграть сборную России. Поэтому, по мнению Уткина, шотландцы дадут бой.

«Шотландцы те ещё сапоги – и для этого они будут долго и упорно биться. У нас будет впереди Дзюба, которому нужно 100 моментов, чтобы забить. Поэтому полагаю, что во втором тайме голы будут, а в первом, если будут, то борьба останется равной. Поэтому моя ставка в матче Шотландия – Россия: в первом тайме ничья», — написал Уткин в своем Instagram.

Напомним, сборная России по футболу сыграет с Шотландией в рамках отбора на чемпионат Европы-2020 года. Матч начнется в 21:45 мск. Прямая трансляция доступна здесь.

После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе под буквой I, отставая от Бельгии на три очка. Подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино.