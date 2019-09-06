Фергюсон проведет титульный бой с Хабибом или Порье

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что американец Тони Фергюсон сможет провести титульный поединок с победителем боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

По словам Уайта, если Тони Фергюсон будет готов, то он получит следующий титульный бой, ему были предложены соответствующие возможности.

«Так что если Тони готов, тогда да – он соперник для победителя боя Хабиб – Порье», – сказал Уайт, слова которого приводит ESPN.