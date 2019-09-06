Фергюсон проведет титульный бой с Хабибом или Порье

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что американец Тони Фергюсон сможет провести титульный поединок с победителем боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.
По словам Уайта, если Тони Фергюсон будет готов, то он получит следующий титульный бой, ему были предложены соответствующие возможности.
«Так что если Тони готов, тогда да – он соперник для победителя боя Хабиб – Порье», – сказал Уайт, слова которого приводит ESPN.
Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Сам турнир стартует в 18:00 по московскому времени, бой с участием Хабиба запланирован на 23:00 по московскому времени. Нурмагомедов не выходил в октагон почти год — с прошлого октября, когда победил ирландца Конора Макгрегора. После этого россиянин был дисквалифицирован за участие в массовой драке.
Ранее стало известно, сколько заработает российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за поединок против Порье.
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