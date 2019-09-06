Махачев о бое с Конором: Несомненно, согласился бы, это легкий бой

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал о желании подраться с Конором Макгрегором и представил, что будет, если бы они встретились вне октагона.

По словам Махачева, он считает, команда Хабиба расправилась и с Конором, и с его командой, и эта история осталась в прошлом.

Однако боец отметил, что встреча с Макгрегором не ограничится простым и дружеским общением, напротив, будет конфликт, поэтому с Конором Махачеву лучше не пересекаться.

«Согласился бы я подраться с Конором? Несомненно. Кто откажется от легких денег? Если человек не умеет бороться, то этот бой по определению легкий для меня», — сказал Махачев, слова которого приводит RT.