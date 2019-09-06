В Екатеринбурге в рамках регулярного чемпионата КХЛ проходит хоккейный матч между «Автомобилистом» и петербургским СКА, после второго периода хозяева ведут со счетом 3:1.

В составе «Автомобилиста» по шайбе забросили Брукс Мацек с передачи Ефима Гуркина в меньшинстве на 27-й минуте, Евгений Мозер в большинстве на 35-й минуте и Андрей Обидин с передачи Артема Гареева на 38-й минуте.

У армейцев единственный гол в меньшинстве забил Евгений Кетов с передач Романа Рукавишникова и Артема Земченка.

Отметим, игра началась в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна здесь, со стартовым составом команды Алексея Кудашова можно ознакомиться здесь.

Петербургские армейцы начали турнир с двух побед, уверенно переиграв магнитогорский «Металлург» и одолев в овертайме «Трактор» на старте чемпионата. Первая игра состоялась 2 сентября и закончилась победой СКА со счётом 3:1, вторая два дня спустя завершилась счетом 4:3.

«Автомобилист» также одержал две победы двух матчах. Сначала команда Андрея Мартемьянова обыграла в овертайме «Северсталь» со счетом 3:2, а затем с тем же счетом, но в основное время, победила «Витязь».