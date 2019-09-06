Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу назвал состав команды на матч отборочного турнира Евро-2021 против команды Сербии.

В воротах россиян сыграет Матвей Сафонов из «Краснодара», защитники — спартаковец Николай Рассказов, Игорь Дивеев из ЦСКА, Роман Евгеньев из «Динамо», Никита Калугин из «Сочи» и Даниил Степанов из «Рубина». В полузащите выйдут Александр Ломовицкий, выступающий в тульском «Арсенале», Константин Кучаев и Иван Обляков из ЦСКА и Наиль Умяров из «Спартака». Нападающий — московски армеец Федор Чалов.

Матч состоится 6 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Следующий матч россияне проведут против команды Болгарии на выезде 10 сентября.