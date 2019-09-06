Вторая команда петербургского «Зенита» в матче зоны «Запад» Олимп-ПФЛ чемпионата России одержала победу над «Коломной» со счетом 1:0.

Единственный гол на 88-й минуте встречи забил полузащитник сине-бело-голубых Дмитрий Кириллов.

Матч проходил в городе Коломна Московской области.

После семи встреч команда Владислава Радимова располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России зоны «Запад» ПФЛ. «Зенит-2» набрал 16 очков, забил 13 мячей и пропустил четыре гола. Петербургский дубль одержал пять побед, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение — от владимирского «Торпедо» со счетом 1:2.

Команда Дениса Евсикова идет на предпоследней, 13-й, позиции в турнирной таблице зоны «Запад», имея в активе семь баллов.

Отметим, на последней строчке идет петербургская «Звезда», которая за восемь матчей не набрала ни одного очка.