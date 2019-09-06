На автодроме в Монце состоялась вторая тренировка итальянского Гран-при «Формулы-1».

Лучший показатель времени по итогам второй тренировки показал французский пилот команды «Феррари» Шарль Леклер. Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, лидирующий в общем зачете. На третьей позиции оказался другой пилот «Феррари», немец Себастьян Феттель.

Отметим, россиянин Даниил Квят, представляющий «Торо Россо», по итогам тренировки стал десятым, а его партнер по команде Пьер Гасли — седьмым.

Напомним, по итогам первой тренировки уикенда лучший результат также показал Шарль Леклер, он проехал двадцать кругов, лучший из которых — 1:27,905. Вторым стал Карлос Сайнс из «Макларена», тройку замкнул его партнер по команде Ландо Норрис. Даниил Квят финишировал с шестым результатом. Он проехал круг на две секунды медленнее, чем Леклер.