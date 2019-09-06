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  • 19:45,  6 сентября 2019
Футбол
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Жена Мамаева отреагировала на освобождение мужа по УДО

Жена Мамаева отреагировала на освобождение мужа по УДО
Алана Мамаева. Фото: инстаграм

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева в Instagram отреагировала на освобождение мужа по УДО.

По словам Аланы Мамаевой, у нее завтра день рождения, и это лучший подарок для нее.

«А на Пашин день рождения 17 сентября его ждет путь домой!» — написала Мамаева в Instagram.

Напомним, сегодня, 6 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области.

Ранее стало известно, что ФСИН России дал положительную характеристику Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, поскольку они активно себя проявили, отметились пропагандой физической культуры и здорового образа жизни, а число заключенных в колонии, занимающихся спортом, увеличилось.

Отметим, сообщалось, что Мамаева и Кокорина могут заявить в РПЛ после освобождения.

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