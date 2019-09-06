Жена Мамаева отреагировала на освобождение мужа по УДО

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева в Instagram отреагировала на освобождение мужа по УДО.

По словам Аланы Мамаевой, у нее завтра день рождения, и это лучший подарок для нее.

«А на Пашин день рождения 17 сентября его ждет путь домой!» — написала Мамаева в Instagram.

Напомним, сегодня, 6 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области.