Жена Мамаева отреагировала на освобождение мужа по УДО

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева в Instagram отреагировала на освобождение мужа по УДО.
По словам Аланы Мамаевой, у нее завтра день рождения, и это лучший подарок для нее.
«А на Пашин день рождения 17 сентября его ждет путь домой!» — написала Мамаева в Instagram.
Напомним, сегодня, 6 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области.
Ранее стало известно, что ФСИН России дал положительную характеристику Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, поскольку они активно себя проявили, отметились пропагандой физической культуры и здорового образа жизни, а число заключенных в колонии, занимающихся спортом, увеличилось.
Отметим, сообщалось, что Мамаева и Кокорина могут заявить в РПЛ после освобождения.
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