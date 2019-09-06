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  • 19:44,  6 сентября 2019
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Овечкин прокомментировал ситуацию с отстраненным за кокаин Кузнецовым

Овечкин, хоккеист
Александр Овечкин. Фото: Википедия

Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал дисквалификацию своего одноклубника Евгения Кузнецова.

«Это тяжело. Он совершил ошибку. Мы должны поддержать его», – сказал Овечкин, слова которого приводит журналист TSN Пьер ЛеБрюн.

Ранее стало известно, что в крови Кузнецова обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.

Дисквалификация игрока налагается на матчи под эгидой IIHF. НХЛ не подчиняется Международной федерации хоккея. Кузнецов может быть дисквалифицирован НХЛ лишь по решению самой лиги.

Напомним, что Кузнецов провалил допинг-тест от 26 мая этого года на прошедшем чемпионате мира в Братиславе. Через два дня в сети появилось видео, в котором хоккеист находится в кадре с двумя дорожками с белым веществом.

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