Кокорин может сыграть за «Зенит» уже 15 сентября против «Арсенала»

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин имеет право сыграть за команду в ближайшем туре РПЛ.

«Сможет ли Кокорин сыграть в ближайшем туре РПЛ, будучи свободным агентом? Здесь нужно смотреть на дату прекращения трудового договора с «Зенитом». Если он стал свободным агентом в это трансферное окно, то он может быть заявлен, если до открытия окна или после, то нет», — сказал Зотов, слова которого приводит «Чемпионат».

Он отметил, что всегда есть возможность найти вариант в другом чемпионате, где меньше ограничений для заявки свободных агентов.

Напомним, сегодня, 6 сентября, Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области.