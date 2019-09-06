В Екатеринбурге в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялся хоккейный матч между «Автомобилистом» и петербургским СКА, хозяева одержали победу со счетом 5:2.

В составе «Автомобилиста» дубль оформил Брукс Мацек сначала он забил с передачи Ефима Гуркина в меньшинстве на 27-й минуте, а затем с передачи Никиты Трямкина на последней минуте в пустые ворота. Еще по шайбе забросили Евгений Мозер в большинстве на 35-й минуте, Андрей Обидин с передачи Артема Гареева на 38-й минуте и Алексей Василевский с передач Найджела Доуса и Андрея Обидина в большинстве на 55-й минуте.

У армейцев отличились Евгений Кетов с передач Романа Рукавишникова и Артема Земченка в меньшинстве на 35-й минуте и Артем Зуб с передачи Ярослава Дыбленко на 48-й минуте.

Следующий матч команда Алексея Кудашова проведет дома 10 сентября против «Сибири», подопечные Андрея Мартемьянова днем ранее в Екатеринбурге сыграют с «Металлургом».