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  • 19:45,  6 сентября 2019
Бокс/MMA
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Джошуа: Проиграть остановкой — не в моем ДНК, я верну титулы

Джошуа: Проиграть остановкой &#8212; не в моем ДНК, я верну титулы
Энтони Джошуа. Фото: инстаграм спортсмена

Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями от реванша с мексиканцем Энди Руисом.

По словам Джошуа, он уже многое повидал в своей карьере, и проиграть остановкой – это не в его ДНК.

«Люди говорят, что я потерял титулы. Я всегда говорю, что потерять что-то, не значит никогда не вернуть это. У меня есть второй шанс 7 декабря. Никаких разминочных боев, я верну свои титулы. Как говорит Шеннон Бриггс: «Вперёд, чемпион», – сказал Джошуа, слова которого приводит Boxing News 24.

Напомним, в первой встрече Руис нанес Джошуа сенсационное поражение, хотя фаворитом боя считался британец. Если бы Руис отказался от декабрьского реванша, то мог бы лишиться титула по версии IBF. Руководители организации настояли на том, чтобы вопрос был решен как можно скорее.

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