Джошуа: Проиграть остановкой — не в моем ДНК, я верну титулы

Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями от реванша с мексиканцем Энди Руисом.

По словам Джошуа, он уже многое повидал в своей карьере, и проиграть остановкой – это не в его ДНК.

«Люди говорят, что я потерял титулы. Я всегда говорю, что потерять что-то, не значит никогда не вернуть это. У меня есть второй шанс 7 декабря. Никаких разминочных боев, я верну свои титулы. Как говорит Шеннон Бриггс: «Вперёд, чемпион», – сказал Джошуа, слова которого приводит Boxing News 24.