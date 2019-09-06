Нападающий сборной России Артем Дзюба перед отборочным матчем чемпионата Европы-2020 обратился к болельщикам с помощью Instagram.

«Сегодня — важнейший матч с Шотландией! Друзья, нам нужна ваша поддержка», — написал Дзюба в своем Instagram.

Ранее Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча с Шотландией. Футболист отметил, что это очень крепкая команда, которая любит атаковать через фланги.

Напомним, сборная России по футболу сыграет с Шотландией в рамках отбора на чемпионат Европы-2020 года. Матч начнется в 21:45 мск. Прямая трансляция доступна здесь.

После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе под буквой I, отставая от Бельгии на три очка. Подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино.