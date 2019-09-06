В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский «Витязь» на выезде одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 2:0.

В составе подольчан по шайбе забросили экс-форвард СКА Святослав Гребенщиков с передач Йоонаса Няттинена и Пекки Йормакки на 9-й минуте и Александр Семин на 58-й минуте в пустые ворота.

Ранее команда Михаила Кравеца уступила екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 2:3 и обыграла челябинский «Трактор» со счетом 4:2. Обе встречи «Витязь» провел на выезде.

«Металлург» дома обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 4:2 и в гостях уступил петербургскому СКА со счетом 1:3.

Следующий матч команда Йозефа Яндача проведет 9 сентября на выезде с «Автомобилистом», «Витязь» в Подольске сыграет против московского «Динамо».