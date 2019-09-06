Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров рассказал подробности инцидента с дракой возле гей-клуба.

По словам Быстрова, к геям он ужасно относится и считает это ужасом.

«Зачем я пришёл к гей-клубу? Да просто пьяный был и перепутал двери. Даже не помню, что меня ударили. Я просто в Интернете посмотрел потом и сопоставил. Он потом мне по телефону сказал, что был неправ. Драк в жизни немного было, мне как-то везло с этими ситуациями. Видимо, скорость у меня хорошая, бегаю быстро», — сказал Быстров на YouYube-канале «Быстров и Кларк».

Напомним, в 2018 году в сети появилось видео, на котором Быстрова бьет по лицу неизвестный мужчина, находившийся возле одного из петербургских гей-клубов.

Ранее Владимир Быстров рассказал об отношении к российским игрокам в «Зените» во времена тренерства Лучано Спаллетти.