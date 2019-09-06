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  • 22:55,  6 сентября 2019
Футбол
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Начался матч России с Шотландией в отборе Евро-2020

Начался матч России с Шотландией в отборе Евро-2020
Сборная России по футболу. Фото: twitter.com/TeamRussia

В Глазго стартовал матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии.

Встреча, которая проходит на стадионе «Хэмпден Парк», началась в 21:45 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь, со стартовым составом сборной России можно ознакомиться по ссылке, с составом Шотландии — здесь.

Отметим, игра обслуживается греческой бригадой арбитров во главе с Анастасиосом Сирикопулосом.

Также в рамках этого международного перерыва сборная России сыграет против команды Казахстана. Матч пройдет в Калининграде в понедельник, 9 сентября.

После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе под буквой I, отставая от Бельгии на три очка. Подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино.

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