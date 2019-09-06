Российский пилот команды «Торро Россо» Даниил Квят поделился мнением об итогах второй тренировки на Гран-при «Формулы-1» в Италии.

По словам Квята, пятница получилась неплохой, удалось пройти много кругов. Он отметил, что «Торро Россо» выполнили свой план, болид вел себя довольно хорошо. Гонщик считает, что можно улучшить машину к субботе и посмотреть, получится ли выжать из нее еще немного.

«В целом, я доволен тем, как прошел день. Ночью нужно хорошо поработать над улучшением болида», – сказал Квят, слова которого приводит официальный сайт «Торро Россо».

Напомним, на автодроме в Монце состоялась вторая тренировка итальянского Гран-при «Формулы-1». Лучший показатель времени по итогам второй тренировки показал французский пилот команды «Феррари» Шарль Леклер. Даниил Квят, представляющий «Торо Россо», по итогам тренировки стал десятым, а его партнер по команде Пьер Гасли — седьмым.