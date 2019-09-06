Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 21:20,  6 сентября 2019
Интересное сейчас
8

Кадыров готов принять Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

Кадыров готов принять Кокорина и Мамаева в &#171;Ахмат&#187;
Рамзан Кадыров на стадионе "Ахмат". Фото с официальной страницы Р. Кадырова "ВКонтакте"

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности «Ахмата» подписать контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

По словам Кадырова, все должны им помочь, чтобы они вернулись на футбольное поле и дальше продолжили свое дело. Глава Чеченской Республики отметил, что футболисты должны найти достойное место, забивать голы, радовать болельщиков игрой, а мы должны простить их.

«Если они готовы, мы примем их, дадим возможность выступать за наш «Ахмат», — сказал Кадыров, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, сегодня, 6 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области.

Ранее стало известно, что ФСИН России дал положительную характеристику Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, поскольку они активно себя проявили, отметились пропагандой физической культуры и здорового образа жизни, а число заключенных в колонии, занимающихся спортом, увеличилось.

Отметим, сообщалось, что Мамаева и Кокорина могут заявить в РПЛ после освобождения.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров