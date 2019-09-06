Кадыров готов принять Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности «Ахмата» подписать контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

По словам Кадырова, все должны им помочь, чтобы они вернулись на футбольное поле и дальше продолжили свое дело. Глава Чеченской Республики отметил, что футболисты должны найти достойное место, забивать голы, радовать болельщиков игрой, а мы должны простить их.

«Если они готовы, мы примем их, дадим возможность выступать за наш «Ахмат», — сказал Кадыров, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, сегодня, 6 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области.