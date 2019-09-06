Тренерский штаб сборной России огласил состав национальной команды на отборочный матч Евро-2020 против Шотландии.

В воротах сыграет Маринато Гилерме. Защитники — Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов и Марио Фернандес. В полузащите — Юрий Жирков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов и Александр Головин. В нападении — Артем Дзюба.

Напомним, сборная России по футболу сыграет с Шотландией в рамках отбора на чемпионат Европы-2020 года. Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция доступна здесь.

После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе под буквой I, отставая от Бельгии на три очка. Подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино.