Тренерский штаб сборной Шотландии огласил состав национальной команды на отборочный матч Евро-2020 против России.

В воротах сыграет Дэвид Маршалл. Защитники — Энди Робертсон, Лиам Купер, Чарльз Малгрю и Стивен О’Доннелл. В полузащите — Каллум Макгрегор, Джон Макгрей и Скот Мактомини. В нападении — Райан Фрейзер, Оливер Макберни и Джеймс Форрест.

Напомним, сборная России по футболу сыграет с Шотландией в рамках отбора на чемпионат Европы-2020 года. Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция доступна здесь.

После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе под буквой I, отставая от Бельгии на три очка. Подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино.