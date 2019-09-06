В рамках отборочного матча чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России дома одержала минимальную победу над командой Сербии.

Встреча, которая проходила в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 20-й минуте забил защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев с передачи защитника «Динамо» Романа Евгеньева.

Отметим, с 59-й минуте гости играли в меньшинстве: вторую желтую карточку получил полузащитник голландской «Бреды» Иван Илич.

Эта встреча стала первой для команды Михаила Галактионова в отборочном турнире Евро-2021. Следующий матч молодежная сборная России сыграет 10 сентября на выезде против национальной команды Болгарии. После этого россиянам предстоят октябрьские встречи с Польшой и Эстонией 11 и 15 октября, соответственно.