Кудашов: Для начала сезона СКА сыграл нормально

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением о поражении от «Автомобилиста».

По словам Кудашова, в середине игры были моменты, которые СКА не использовал, а «Автомобилист» забил гол. Тренер отметил, что армейцы наделали кучу ошибок, которые не позволили выиграть, и, хотя игроки старались, их где-то захлёстывали эмоции, и они пропускали контратаки.

«Итог выездной серии? Всегда хочется большего, думаю, правильно говорить о сегодняшней игре. Две прошлые выиграли, хотя и в Челябинске у нас были проблемы. Тем не менее для начала сезона, думаю, нормально сыграли, хотя сегодняшняя игра немного подмазала впечатление», — сказал Кудашов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в Екатеринбурге в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялся хоккейный матч между «Автомобилистом» и петербургским СКА, хозяева одержали победу со счетом 5:2.