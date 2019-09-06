Хабиб рассказал, что чувствует, когда отец рядом с ним

Российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка против Дастина Порье.

По словам Нурмагомедова, он чувствует себя хорошо. Боец отметил, что в Абу-Даби жарко, но его не волнует, какая температура будет в зале во время боя, так как она будет одинаковой как для него, так и для Порье.

«Счастлив, что отец со мной. Когда он рядом, а я в клетке — не имеет значения, что происходит. Когда отец рядом, я чувствую, что за моей спиной лев», — сказал Хабиб, слова которого приводит Sport24.