Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 21:20,  6 сентября 2019
Бокс/MMA
0

Хабиб рассказал, что чувствует, когда отец рядом с ним

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов с отцом. Фото: Википедия

Российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка против Дастина Порье.

По словам Нурмагомедова, он чувствует себя хорошо. Боец отметил, что в Абу-Даби жарко, но его не волнует, какая температура будет в зале во время боя, так как она будет одинаковой как для него, так и для Порье.

«Счастлив, что отец со мной. Когда он рядом, а я в клетке — не имеет значения, что происходит. Когда отец рядом, я чувствую, что за моей спиной лев», — сказал Хабиб, слова которого приводит Sport24.

Отметим, бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Дастином Порье состоится также на UFC 242, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров