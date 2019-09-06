В матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборные Кипра и Казахстана сыграли вничью со счетом 1:1.

В составе киприотов единственный мяч забил Пьерос Сотириу с передачи Николаса Иоанну на 39-й минуте, а у казахстанцев голом отличился Алексей Щеткин с передачи Гафуржан Суюмбаев на второй минуте встречи.

После пяти игр сборная Казахстана занимает третье место в группе I, имея в активе семь очков. Команда Михала Билека забила и пропустила одинаковое число голов — по восемь. Сборная Кипра идет на предпоследней, пятой, строчке, набрав четыре балла, забив шесть голов и пропустив семь.

Следующий матч Казахстан проведет 9 сентября против сборной России в гостях, Кипр в этот же день на выезде сыграет против Сан-Марино.