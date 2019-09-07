7 сентября состоится главный бой года в смешанных единоборствах, в поединке за пояс в легком весе сразятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье. Nevasport рассказывает все, что необходимо знать об этом событии перед его просмотром.

Предыстория боя

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе, и этот бой станет второй защитой пояса за год. Титуль чемпиона россиянин завоевал 7 апреля 2018 года, когда победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей. 6 октября того же года Хабиб защитил пояс в бое с Конором Макгрегором, тогда ирландец сдался в четвертом раунде после болевого приема. Сразу по окончании поединка Хабиб выпрыгнул из октагона и напал на команду Макгрегора, отомстив таким образом за весь трэш-ток, что соперники позволяли себе до боя. Из-за этой выходки бойца отстранили от боев на девять месяцев и подвергли штрафу суммой 500 тысяч долларов.

Дастин Порье стал временным чемпионом UFC в легком весе именно из-за поступка Нурмагомедова после боя с Конором. Из-за того, что Хабиб не мог драться, был назначен бой за временный титул, в котором Порье победил единогласным решением судей Макса Холлоуэя, чемпиона UFC в полулегком весе.

Фаворит поединка

Большинство экспертов и букмекеры отдают предпочтение Хабибу, о его преимуществе говорит и рекорд без поражений — 27 боев, 27 побед в ММА. Порье одержал 25 побед и потерпел пять поражений.

Ставки на победу Хабиба в букмекерских конторах принимаются с коэффициентом 1.22, на Порье значение больше — 4.30. Досрочный триумф россиянина оценивается экспертами коэффициентом 1.92. Если Хабиб победит решением судей, выиграет ставка с коэффициентом 3.0. Досрочная победа Дастина Порье оценивается коэффициентом 6.20.

Слова бойцов перед поединком

В отличие от противостояния Хабиба и Макгрегора, с Порье у россиянина уважительные отношения, и до откровенного трэш-тока оба бойца не доходили. Однако были серьезные заявления. Так, Порье обещал показать всему миру, что у Хабиба тоже может идти кровь. Он также заявил, что Нурмагомедов будет истекать кровью, и что он чувствует, что уберет россиянина с дороги. Американец даже пообещал дочке, что отберет пояс у Хабиба. Сам чемпион был менее многословен, активизировавшись ближе к бою. До этого боец иногда публиковал загадочные посты в Instagram с одним-двумя предложениями по теме боя. Уже в ОАЭ Хабиб заявил, что считает себя орлом, а Порье сравнил с добычей. В то же время россиянин уважительно отзывался о сопернике, заявив, что видит в Порье очень хорошего бойца, который устроит мне нелегкий поединок.

Гонорары за поединок

За бой против Конора Макгрегора Хабиб гарантированно заработал 2 миллиона долларов. Порье получил за поединок с Холлоуэем 250 тысяч долларов. По словам отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, гонорар его сына увеличился в 3-3,5 раза по сравнению с прошлым боем, а значит, Хабиб заработает минимум 6 миллионов долларов за поединок. Заработок Порье также наверняка увеличится в разы по сравнению с боем против Холлоуэя.

Помимо основного гонорара, бойцы получают процент от продаж — pay-per-view. Общий доход Хабиба от первой защиты титула оценивают в 10 миллионов долларов. Их поединок побил все рекорды UFC, продав 2,4 миллиона трансляций на сумму около 180 миллионов долларов. Бой с Порье вряд ли повторит такие цифры, но доход также будет весомым.

Место боя

Чаще всего номерные турниры UFC проходят в США, но организация состоит в хороших отношениях с бизнесменами из Абу-Даби. Решение выбрать этот город было приянто также исходя из того, что в мусульманской среде любят Хабиба. Арена на острове Яс, где пройдет турнир, вмещает 13 тысяч зрителей, и все билеты были проданы за 96 часов.

Трансляция боя

Права на трансляцию турнира UFC 242 в России приобрел «Первый канал», который начнет включение из Абу-Даби в 22:30 по московскому времени. Сам турнир стартует в 17:00, тогда начнутся бои прекарда, основной кард начнет в 21:00, а титульный бой Нурмагомедова и Порье начнется в районе 23 часов.