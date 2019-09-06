СМИ: «Металлург» уволил Яндача и назначит Воробьева

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен из клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, причиной для увольнения послужила невнятная игра команды и два поражения в начале сезона от петербургского СКА и подольского «Витязя». Отмечается, что команду возглавит бывший главный тренер сборной России и СКА Илья Воробьев, который работал в «Металлурге» с 2012 по 2017 год.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский «Витязь» на выезде одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 2:0.

Ранее «Металлург» дома обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 4:2 и в гостях уступил петербургскому СКА со счетом 1:3.