Шотландия забила быстрый гол России в матче Евро-2020

В Глазго в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии открыт счет.

Первый гол забил полузащитник сборной Шотландии Джон Макгин на 11-й минуте.

Отметим, встреча, которая проходит на стадионе «Хэмпден Парк», началась в 21:45 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь, со стартовым составом сборной России можно ознакомиться по ссылке, с составом Шотландии — здесь.

Игра обслуживается греческой бригадой арбитров во главе с Анастасиосом Сирикопулосом.

Также в рамках этого международного перерыва сборная России сыграет против команды Казахстана. Матч пройдет в Калининграде в понедельник, 9 сентября.