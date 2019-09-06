Бывший футболист «Гронингена» Нораир Асланян-Мамедов рассказал, как играл в одной команде с Вирджилом ван Дейком.

По словам Мамедова, его главное воспоминание о ван Дейке — это рост, голландец был таким же здоровым, как и сейчас. Мамедов отметил, он бы ни за что не подумал, что ван Дейк станет одним из величайших в мире и добьется столь многого.

Игрок рассказал, как однажды поспорил в спортзале с ван Дейком о физической мощи. При этом Мамедов был щуплым на фоне голландца.

«И вот я ему говорю: «Размер не имеет значения, парень. Хочешь, докажу? Давай поборемся. Увидишь, кто сильнее». Ван Дейк завелся: «Серьезно? Да никогда ты меня не победишь!» — «Ну пойдем спустимся, посмотрим». Ну я и поборол его! Не как Хабиб — скорее в шутку, кто кого первым уронит. Но Вирджил такого не ожидал, – сказал Асланян-Мамедов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом английской премьер-лиги в сезоне-2018/19.

Отметим, Ван Дейк стал вторым голландцем, признанным лучшим по итогам сезона. Ранее, в 2003 году, награду получал Руд ван Нистелрой. Кроме того, ван Дейк стал только третьим защитником в истории АПЛ — до него лучшими признавали Венсана Компани и два раза Неманью Видича.