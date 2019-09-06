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  • 22:54,  6 сентября 2019
Футбол
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Дзюба сравнял счет в матче России с Шотландией

Дзюба
Артём Дзюба. Фото: https://www.instagram.com/artem.dzyuba

В Глазго в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии гости сравняли счет.

Гол на 40-й минуте забил нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Первый мяч забил полузащитник сборной Шотландии Джон Макгин на 11-й минуте.

Отметим, встреча, которая проходит на стадионе «Хэмпден Парк», началась в 21:45 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь, со стартовым составом сборной России можно ознакомиться по ссылке, с составом Шотландии — здесь.

Игра обслуживается греческой бригадой арбитров во главе с Анастасиосом Сирикопулосом.

Также в рамках этого международного перерыва сборная России сыграет против команды Казахстана. Матч пройдет в Калининграде в понедельник, 9 сентября.

После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе под буквой I, отставая от Бельгии на три очка. Подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино.

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